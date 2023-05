Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Restaurant in Hannover-Nordstadt durch Feuer beschädigt

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag, 30.05.2023, hat der Außenbereich einer Gaststätte im hannoverschen Stadtteil Nordstadt gebrannt. Die Brandursache ist bislang unklar. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer gegen 01:20 Uhr an einer Lokalität in der Straße "Weidendamm" gemeldet. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr war es aufmerksamen Passanten bereits gelungen die Flammen zu löschen. Durch die entstandene Hitze wurden einige Stühle, die Fassade des Gebäudes sowie ein Fenster beschädigt. Der Kriminaldauerdienst (KDD) Hannover führte noch in der Nacht eine umfangreiche Spurensicherung sowie erste Befragungen vor Ort durch. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Feuers geschlossen, sodass durch den Brand niemand verletzt wurde. Eine genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Am Dienstag, 30.05.2023, nahmen Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) Hannover ihre Arbeit auf.

Die genaue Brandursache ist Bestandteil der in alle Richtungen laufenden Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes des ZKD. Zeugen und insbesondere die zwei bislang unbekannten Personen, die das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschten, werden gebeten, sich beim KDD unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw, bo

