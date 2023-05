Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mehrere Täter schlagen und treten 37-Jährigen in Misburg - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mehrere Täter haben am Mittwoch, 24.05.2023, im hannoverschen Stadtteil Misburg einen 37-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert. Der Mann erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Misburg alarmierte ein 37-Jähriger am 24.05.2023 gegen 19:55 Uhr die Polizei, nachdem ihn mehrere Personen angegriffen hatten. Die Tat ereignete sich im Bereich des sogenannten Knauerwäldchens, einer Grünanlage nahe der Stadtbahnendhaltestelle in Misburg. Laut Aussagen des Mannes lief er kurz zuvor an einer Personengruppe vorbei, die ihn dann ansprach. Der 37-Jährige ging darauf nicht weiter ein und setzte seinen Weg durch die Grünanlage in Richtung Waldstraße fort.

Kurz darauf schlug ihn zunächst einer der Männer aus der Gruppe, ehe drei weitere männliche Täter ebenfalls zuschlugen. In der Folge ging der 37-Jährige zu Boden und wurde noch mehrmals getreten. In einem günstigen Moment konnte der Mann in Richtung der Stadtbahnhaltestelle flüchten. Auch die Angreifer sowie ein Zeuge, der den Mann noch angesprochen hatte, entfernten sich vom Tatort.

Bei der Attacke erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen. Die Polizei leitete gegen die vier unbekannten Täter Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Zeugen, insbesondere auch der Mann, der den 37-Jährigen kurz nach der Tat ansprach, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3517 zu melden. /ram, aw, hgt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell