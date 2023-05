Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Oldendorfer Zahnarztpraxis - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Stader Mini-Markt

Stade (ots)

1. Einbrecher in Oldendorfer Zahnarztpraxis - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Monat auf Dienstag sind bisher unbekannte Einbrecher in Oldendorf in der Hauptstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere einer dortigen Zahnarztpraxis eingestiegen und haben Schränke und Schubladen durchwühlt. Mit Schläuchen und Geräten zur Zahnbehandlung als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

2. Einbrecher in Stader Mini-Markt

In der Zeit zwischen Montag, 18:30 h und Dienstag, 12:15 h sind Unbekannte in der Bahnhofstraße in Stade nach dem Aufhebelen der Eingangstür in den dortigen Mini-Markt eingedrungen und haben Mobiltelefone, Tabakwaren, Alkohol und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell