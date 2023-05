Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Sporthallenbaustelle in Stade, Zwei Elektrofahrräder in der Stader Innenstadt entwendet, Äpfel und Apfelsaft aus Verkaufsstand in Engelschoff-Neuland entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Werkzeug aus Sporthallenbaustelle in Stade

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag, den 29.04., 14:00 h und Dienstag, 02.05., 07:30 h Zutritt zur Sporthallenbaustelle in Stade Riensförde auf dem dortigen Bildungscampus verschafft und dann daraus diverses Werkzeug entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Zwei Elektrofahrräder in der Stader Innenstadt entwendet

Gleich zwei Pedelec haben unbekannte Fahrraddiebe am gestrigen 01. Mai zwischen 17:00 h und 19:00 h in der Stader Innenstadt entwendet. Die beiden Räder der Marken STEVENS und SCOTT waren in der Neuen Straße am dortigen Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter hatten dann die Schösser geknackt und waren mit den Rädern in unbekannte Richtung geflüchtet. Der angerichtete Schaden liegt hier über 5.000 Euro.

Hinweise auf den oder die Fahrraddiebe und den Verbleib der Räder bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Äpfel und Apfelsaft aus Verkaufsstand in Engelschoff-Neuland entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 27.04., 17:00 h bis Samstag, den 29.04., 08:00 h aus einem Verkaufsstand an der Straße Vorwerk in Engelschoff-Neuland 10 Tüten mit Äpfeln und 10 Kartons mit Apfelsaft mitgenommen ohne diese zu bezahlen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell