Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden diverse Kupferkabel aus Dollerner Umspannwerk, Einbrecher in Stader und Buxtehuder Innenstadt erbeuten hochwertigen Schmuck und Kameras

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden diverse Kupferkabel aus Dollerner Umspannwerk

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 16:00 h auf Freitagmorgen, 06:15 h in Hagener Weg in Dollern auf das umzäunte Grundstück des dortigen Umspannwerks gelangt und haben diverse Kupferkabel erbeutet.

Zusätzlich sind der oder die Täter dann nach dem Aufhebeln einer Tür in ein dortiges Lagergebäude und weiter in das angrenzende Verwaltungsgebäude eingedrungen. Was dort entwendet wurde, kann zur Zeit noch nicht genau gesagt werden.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher versuchen in mehrere Gebäude in der Stader Innenstadt einzudringen

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Stader Innenstadt unterwegs gewesen und haben versucht in der Wallstraße die Eingangstür der dortigen Islamischen Gemeinde aufzubrechen, die Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden.

In der angrenzenden Fußgängerzone in der Holzstraße wurde dann ebenfalls versucht, die Tür eines Reisebüros gewaltsam zu öffen, was aber auch misslang.

Ohne Beute mussten der oder die Täter so wieder abziehen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-101215

3. Einbrecher haben es auf Juweliergeschäfte in Buxtehude abgesehen

Unbekannte haben in der Nach von Donnerstag auf Freitag gegen 02:45 h versucht, in der Buxtehude Fußgängerzone in der Langen Straße die Eingangstür eines dortigen Juweliergeschäfts aufzubrechen, waren aber gescheitert und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen.

In der Nacht zu Sonntag gegen 04:35 h dagegen hatten dann Einbrecher in der Ritterstraße mehr Erfolg. Hier gelang es den ebenfalls drei bisher Unbekannten, die Eingangstür zu einer dortigen Goldschmiede gewaltsam zu öffnen und so in das Innere des Gebäudes einzudringen.

Hier wurden dann diverse Vitrinen geöffnet und zerstört und daraus Schmuck erbeutet. Mit der Beute flüchteten die Täter dann zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider bisher ohne Erfolg.

Der angerichtete Schaden wird hier zunächst auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

4. Einbrecher in Stader Bestattungsinstitut erbeuten zwei Fotoapparate

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bisher unbekannte Einbrecher in Stade in der Bremervörder Straße nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines dortigen Bestattungsinstituts eingestiegen und haben zwei Spiegelreflexkameras entwendet. Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unbemerkt flüchten. Der Schaden wird hier auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Kameras bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell