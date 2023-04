Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kia Sportage in vergangener Nacht in Jork entwendet, Bellender Hund und Bewohnerin stört Einbrecher in Himmelpforten, Unbekannte entwenden Ortsschild, Unbekannte entwenden Vibrationsstampfer

Stade (ots)

1. Kia Sportage in vergangener Nacht in Jork entwendet

In der vergangenen Nacht zwischen 19:00 h und 07:15 h haben bisher unbekannte Autodiebe in Jork-Westerladekop von einem dortigen Grundstück ein Auto entwendet. Dem oder den Tätern gelang es dabei, den schwarzen Kia-Sportage auf bisher unbekannte Weise zu öffnen und damit dann schließlich unbemerkt davon zu fahren. Das entwendete SUV hat das Kennzeichen STD-LW 806 und Stellt einen Wert von ca. 29.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Bellender Hund und Bewohnerin stört Einbrecher in Himmelpforten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen kurz vor Mitternacht haben bisher unbekannte Täter in Himmelpforten in der Hauptstraße versucht, in ein dortiges Nagelstudio einzudringen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt werden konnte und eine Teil einer Scheibe zum Platzen gebracht wurde, schlug der Hund einer im gleichen Haus wohnenden Bewohnerin an. Diese wurde aufmerksame und störte so die Einbrecher. Der oder die Täter ließen von der Tat ab bevor sie in das Geschäft eindringen konnten und flüchteten in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

3. Unbekannte entwenden Ortsschild

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 04:00 h und 06:45 h in Buxtehude in der Rübker Straße eine Ortstafel der Hansestadt Buxtehude abmontiert und entwendet. Das gelbe Ortsschild stellt einen Wert von ca. 100 Euro dar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben oder die etwas über den Verbleib des Schildes sagen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

4. Unbekannte brechen Bauanhänger auf und entwenden Vibrationsstampfer

Bisher unbekannte Täter haben bereits in der Zeit von Freitag, den 14.04., 17:00 h bis Dienstag, den 18.04., 15:30 h einen Baustellenlagerplatz in der Estetalstraße in Buxtehude betreten und dort bei einem Baustellenanhänger eine Lagerkiste aufgebrochen. Aus der Kiste haben der oder die Täter dann einen Vibrationsstampfer entwendet und konnten mit der Beute unbemerkt die Flucht antreten. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssen. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Baumaschine bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

