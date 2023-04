Polizei Aachen

POL-AC: Bewaffneter Raub auf Schreibwarenladen

Baesweiler (ots)

Zwei maskierte Täter haben gestern Nachmittag (03.03.2023) einen Schreibwarenladen in der Straße In der Schaf überfallen. Die beiden Männer betraten gegen ca. 14.08 Uhr das Geschäft und bedrohten den Inhaber mit einer Schusswaffe. Anschließend entwendeten sie Bargeld und flüchteten aus dem Geschäft in Richtung Bahnhofstraße. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kripo hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell