Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Supermarkt-Filiale - Geldautomat aufgebrochen

Aachen (ots)

Nach dem Einbruch in einen Supermarkt und dem Aufbruch eines Geldautomaten im Eingangsbereich laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Wie viel Beute die Täter gemacht haben, wird noch untersucht.

Passanten hatten gegen 5 Uhr heute früh (3.4.2023) die Polizei alarmiert. Der Einbruch in den Supermarkt an der Vaalser Straße muss zwischen Geschäftsschluss am Samstagabend und heute Morgen stattgefunden haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der zuständigen Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241/9577-31401 (tagsüber) oder unter 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell