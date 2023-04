Polizei Aachen

POL-AC: Vermutliches Fahrzeugrennen auf der Monheimsallee - Fahrradfahrer verletzt

Aachen (ots)

Zwei Autos haben sich gestern Abend (2.4.2023) offenbar ein Rennen mitten in der Innenstadt geliefert. Dabei wurde ein Fahrradfahrer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren kurz nach 21 Uhr zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit an einer Ampel an der Monheimsallee losgefahren. Zur gleichen Zeit überquerte ein 23-jähriger Fahrradfahrer die Straße, um auf den dortigen Gehweg zu gelangen. Der auf der linken Fahrspur fahrende Wagen kollidierte mit dem Radfahrer und touchierte mit dem Hinterreifen das Fahrrad. Der Aachener stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Das Auto und der Führerschein der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurden sichergestellt. Gegen die 25 Jahre alte Frau aus Baesweiler wird nun unter anderem wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die Ermittlungen in Bezug auf den anderen Fahrer oder die andere Fahrerin, der oder die vom Unfallort geflüchtet ist, dauern an. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell