Polizei Aachen

POL-AC: Großeinsatz in der Warmweiherstraße - Anonymer Anrufer droht mit Amoktat

Aachen (ots)

Gegen 15:30 Uhr rief eine unbekannte Person die Vermittlungsstelle der Polizei Aachen an und drohte mit einer Amoktat an der Viktoriaschule in der Warmweiherstraße.

Sofort wurden starke Polizeikräfte - unter anderem die Bereitschaftshundertschaft - zur Schule entsandt. Großräumige Absperrungen wurden eingerichtet. Die rund 150 Schüler sind umgehend aus der Schule evakuiert und nach Hause entlassen worden. Anschließend begannen die Polizisten gegen 17:00 Uhr mit der Absuche des Gebäudes.

Gegen 18:48 Uhr wurde die Absuche der Schule für beendet erklärt, der Verdacht einer Gefahrenlage bestätigte sich nicht.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen zum unbekannten Anrufer dauern an. Ebenfalls wird ein möglicher Zusammenhang zum morgigen Abistreich geprüft, der in der Viktoriaschule geplant und am heutigen Abend dort vorbereitet werden sollte. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell