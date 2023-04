Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wohnungseinbruch in Stade - Einbrecher fliehen mit dunklem Kombi

Stade (ots)

In der zurückliegenden Nacht sind zwei bisher unbekannte Einbrecher in eine Wohnung in Stade eingebrochen.

In der Straße Am Hofacker haben sie gegen 00:30 Uhr ein Mehrfamilienhaus aufgesucht. Im Obergeschoss wurde dann erfolglos versucht, eine Wohnungstür aufzubrechen. Die Bewohner der Wohnung haben zu dem Zeitpunkt geschlafen und die Tat nicht mitbekommen.

Danach haben die Täter die gegenüberliegende Wohnungstür aufgebrochen. Sie haben die Wohnung nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Der Bewohner dieser Wohnung war in der Nacht nicht zu Hause.

Eine Nachbarin wurde von dem Krach im Treppenhaus geweckt und beobachtete, wie die beiden Einbrecher mit einem dunklen Pkw Kombi vom Tatort flohen. Sie meldete den Einbruch über den Polizeinotruf. Mit mehreren Streifenwagen wurde sofort eine Fahndung nach dem Kombi aufgenommen. Das Auto konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Hinweise zu den Personen und dem Auto nimmt die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-1020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell