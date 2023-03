Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffinden eines entwendeten Rollers

Zweibrücken (ots)

Am 03.03.2023 konnte um ca. 10:30 Uhr durch die Polizei in der Franckstraße hinter einer Hecke ein schwarzer Roller mit darauf liegendem rotem Schutzhelm festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass sowohl der Roller als auch zwei, am Roller aufgefundene Versicherungskennzeichen in Homburg entwendet wurden. Der Roller wurde daraufhin sichergestellt. Ermittlungen folgen in Absprache mit der Polizeiinspektion Homburg. |PIZW

