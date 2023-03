POL-PDPS: Zweibrücken - Fußgänger unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots) - Zeit: 18.02.2023, 12:00 Uhr - 22.02.2023, 16:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Berghauserhof. SV: Bislang unbekannte Diebe stahlen an einem 3-Tonner-Kippanhänger das in einem abgeschlossenen Staukasten befindliche Ladungssicherungsnetz und zwei Alu-Auffahrrampen, die in einem ebenfalls verschlossenen Aufbewahrungsschacht im Anhänger verstaut waren. Der ...

mehr