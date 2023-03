Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in ein Pflegezentrum

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 02.03.2023, 16:30 Uhr und dem 03.03.2023, 07:25 Uhr gelangten unbekannte Täter auf bisher noch ungeklärte Weise durch ein Fenster in das Bürogebäude des Pflegezentrums HerzEngel in der Straße "Am Funkturm". Anschließend wurde das Gebäude nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden ein Laptop und über 500 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 geschätzt. |PIZW

