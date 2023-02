Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Sachbeschädigung an Wohnmobil - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 18.02.2023, auf Sonntag, 19.02.2023, warf ein Unbekannter mit einem Stein eine Fahrzeugscheibe eines Wohnmobiles ein. Das weiße Wohnmobil stand auf dem Parkplatz an der Hochrheinhalle. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, da in der Tatnacht eine Fastnachtveranstaltung in der Hochrheinhalle stattfand. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 07624 98900 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell