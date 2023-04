Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Einbrüche in Morsbach

Morsbach (ots)

Gleich drei Einbrüche in Wohnhäuser hat die Polizei über die Ostertage in Morsbach aufgenommen; in einem Fall vertrieb eine Alarmanlage die Täter.

In der Straße Oberzielenbach versuchten Einbrecher gegen 21.30 Uhr am Samstagabend (8. April) in ein Haus einzusteigen. Nachdem Hebelversuche an einem Fenster und einer Terrassentür fehlgeschlagen waren, warfen die Einbrecher mit einem Stein ein Fenster ein. Dabei lösten die Einbrecher einen Alarm aus und die Rollläden des Hauses schlossen sich. Offenbar ohne das Haus betreten zu haben, flüchteten die Unbekannten.

Bei einem Einbruch in ein Haus an der Krottorfer Straße konnten Kriminelle dagegen Bargeld und Schmuck erbeuten. Zwischen 11 Uhr am Gründonnerstag (6. April) und 18.30 Uhr am Ostersonntag hatten Einbrecher zunächst den Rollladen vor einer Terrassentür hochgeschoben und diese aufgehebelt. Sie durchsuchten einen Großteil des Hauses und flüchteten unerkannt.

In Morsbach-Euelsloch drangen Einbrecher über die Haustür in ein Haus in der Straße "Zur Linde" ein. Zunächst hatten sie versucht, eine Kellertür aufzuhebeln. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, machten Sie sich in gleicher Weise an der Haustür zu schaffen und konnten diese öffnen. Die Einbrecher entkamen mit Schmuck. Weil die Hausbewohner verreist waren, kann die Tatzeit lediglich auf den Zeitraum zwischen dem 2. April und Ostersonntag (16:30 Uhr) eingegrenzt werden.

Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

