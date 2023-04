POL-GM: Festnahmen nach Bandendiebstahl aus Baumarkt

Wiehl (ots) - Am Dienstagabend (04.04.2023) kam es auf der L336 in Höhe Neuklef zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Gegen 22:30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger die Straße in Richtung Alperbrück. In einer Kurve geriet ein entgegenkommendes dunkles Auto auf die Fahrspur des 26-Jährigen. Dabei beschädigte das dunkle Auto im Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite. Die Polizei stellte an der Unfallstelle Fahrzeugteile ...

