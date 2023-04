Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Feuerwehr befreit Fahrerin aus verunfalltem PKW

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 6. April 2023 07:33 - 09:38 Uhr Wo: Leipziger Straße

Bei einem Verkehrsunfall ist am heutigen Morgen eine 56-jährige Fahrerin verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Kräfte des Rettungsdienstes waren zuerst vor Ort und leiteten die medizinische Erstversorgung ein. Durch die Feuerwehr wurden zunächst die Einsatzstelle und das Fahrzeug gesichert. Dazu musste die Leipziger Straße voll gesperrt werden, was Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr sowie den ÖPNV der Dresdner Verkehrsbetriebe hatte. Nach Abschluss der Lageerkundung wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt die technische Rettung der eingeklemmten Frau eingeleitet. Dazu wurde eine sogenannte große Seitenöffnung geschaffen. Das bedeutet, dass die Türen und die B-Säule der linken Fahrzeugseite mit hydraulischen Rettungsgeräten entfernt werden mussten, um die Patientin so schonend wie möglich zu befreien. Nach der erfolgreichen Rettung erfolgte mit Notarztbegleitung der Transport in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswachen Neustadt und Pieschen sowie der B-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell