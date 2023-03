Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall und Wohnungsbrand mit Verletzten

Dresden (ots)

Verkehrsunfall in der Dresdner Heide

Wann: 30. März 2023 13:40 - 15:00 Uhr Wo: Radeberger Landstraße

Aus noch zu ermittelnder Ursache war der Fahrer eines PKW BMW von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben gestürzt. Dabei wurde er und ein weiterer Fahrzeuginsasse zum Teil schwer verletzt. Beide Patienten wurden vom Rettungsdienst vor Ort notärztlich versorgt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, was zeitweise eine Vollsperrung der Radeburger Landstraße zur Folge hatte. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und beräumten die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Langebrück.

Rauchentwicklung aus Wohnung

Wann: 30. März 2023 14:23 - 15:45 Uhr Wo: Pennricher Straße

Über den Notruf 112 wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache waren Gegenstände in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamiliengebäudes in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Ein Bewohnerkonnte sich selbst ins Freie retten. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit einem Kleinlöschgerät den Brand. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet, um den Brandrauch zu beseitigen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Löbtau, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

