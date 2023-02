Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesbande unterwegs

Altenburg (ots)

Drei männliche Täter entwendeten am 15.02.2023 gegen 14:15 Uhr zwei Taschen aus in der Wettiner Straße abgestellten Fahrzeugen. Durch einen der Geschädigten wurde dies bemerkt und die flüchtenden Täter verfolgt, welche ihre Beute fallen ließen. Als es dem Geschädigten gelang, einen der Täter zu stellen, wurde er mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht, so dass er die Verfolgung abbrach. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es, einen der Täter (24) zu stellen und diesen vorläufig festzunehmen. Die anderen zwei Täter entkamen. Es stellte sich im Rahmen der ersten Ermittlungen heraus, dass zwei der Täter für den versuchten Diebstahl gegen 13:45 Uhr aus einer Drogerie am Markt verantwortlich waren. Außerdem ließen die Täter auf ihrer Flucht einen Hartschalenkoffer zurück, der, wie sich ebenfalls herausstellte, entwendet wurde und zudem mit weiterem Diebesgut gefüllt war. Ein Drogenvortest verlief bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen positiv auf Cannabis. Zu dem Tatkomplex nahm die Altenburger Polizei Ermittlungen auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

