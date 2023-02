LPI-G: Gartenlaubeneinbruch

Greiz (ots) - Gestern (14.02.2023), gegen 13:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die hintere linke Scheibe eines Pkw Dacia, der auf einem Parkplatz am Eingang des Krümmetals abgestellt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661/ 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

