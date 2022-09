Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf dem Weg zur Arbeit...

Neustadt/Weinstraße / OT: Mußbach (ots)

...befand sich ein Neustadter als er am 06.09.2022 um 05:10 Uhr in der Straße An der Eselshaut in NW-Mußbache mit seinem Kleinkraftrad einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad schneller als die erlaubten 25 km/h erreichen kann, weshalb der Fahrzeugführer einen Führerschein hierfür benötigte. Diesen konnte er nicht vorzeigen, weshalb er sein Fahrzeug nach Hause schieben müsste und sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

