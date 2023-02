LPI-G: Unbekannte versuchten Automaten zu öffnen

Altenburg (ots) - Löbichau. Zwischen dem 13.02.2023 gegen 16:00 Uhr und dem 14.02.2023 gegen 09:00 Uhr drangen bisher Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Beerwalde ein. Hierzu traten die Täter gegen die Eingangstür, bis diese aufsprang. In dem Haus durchsuchten sie sämtliches Mobiliar und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend flüchteten die Täter und ließen einen erheblichen Sachschaden zurück. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234/ 1465) hat ...

