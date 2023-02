Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuch, Parfüm zu entwenden, scheiterte

Altenburg (ots)

Am 15.02.2023 gegen 13:45 Uhr betraten zwei Männer mit einer Tasche eine Drogerie am Markt. Durch die zwei Tatverdächtigen wurde teures Parfüm in der mitgebrachten Tasche verstaut. Als dies durch das Verkaufspersonal bemerkt und die Diebe angesprochen wurden, ließen sie alles liegen und flüchteten. In der Tasche befand sich Parfüm mit vierstelligem Wert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Altenburger Land (03447/ 4710).

