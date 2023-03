Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall auf der BAB 4

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 30. März 2023 08:00 - 10:25 Uhr Wo: BAB 4 Dresden-Chemnitz

Heute Vormittag ist es auf der Bundesautobahn A4, kurz vor der Autobahnabfahrt Dresden-Altstadt, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei stießen aus noch zu ermittelnder Ursache ein PKW Skoda und ein PKW Opel zusammen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gesichert. Da sich die Fahrzeuge auf der linken Fahrspur sowie dem Standstreifen befanden, war zunächst eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn notwendig. Der Fahrer (43) des Skoda wurde bei dem Unfall verletzt und noch in seinem Fahrzeug notärztlich versorgt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst retteten den Mann schonend aus seinem Fahrzeug. Er wurde nach der Herstellung der Transportfähigkeit in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer (31) des Opels blieb augenscheinlich unverletzt und lehnte eine rettungsdienstliche Versorgung ab. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle beräumt und im Anschluss an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswachen Friedrichstadt, Pieschen und Trachau, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell