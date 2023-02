POL-HAM: VW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf der Lohauserholzstraße

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Am Mittwoch, den 01. Februar, kam es gegen 13.00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person an der Einmündung Römerstraße / Birkenstraße. Ein 21-jähriger Kradfahrer wartete an der Einmündung Birkenstraße / Römerstraße hinter einem Pkw, um auf die Römerstraße abzubiegen. Der Pkw setzte zurück und stieß gegen das Vorderrad des Motorrades. Der Fahrer kam zu ...

