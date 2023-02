Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Drogen- und Bargeldfund

Hamm-Mitte (ots)

In einem Ein-Zimmer-Apartment an der Albertstraße konnten Polizeibeamte am Montagabend, 30. Januar, einen 48-jährigen Mann festnehmen. Er steht im Verdacht, illegalen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben.

Bei der Durchsuchung des Wohnraums fanden die Einsatzkräfte neben verschiedenen Drogen und entsprechenden Verkaufsutensilien einen fünfstelligen Bargeldbetrag, mehrere Messer, eine Schreckschusspistole und vermeintliches Diebesgut.

Der Mann ohne festen Wohnsitz, der das Apartment zeitweise für Übernachtungen genutzt haben soll, wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 48-Jährigen. Er kam am Dienstag in eine JVA.(hei)

