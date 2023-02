POL-HAM: Unfallflucht auf der Nelkenstraße

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Unfall auf der Hafenstraße am Montagmittag, 30. Januar, verletzte sich ein 63-Jähriger leicht. Der Hammer war gegen 13.50 Uhr auf seinem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als er in einem dortigen Einmündungsbereich mit einem VW kollidierte. Die 33-jährige Autofahrerin aus Dortmund fuhr in Richtung Norden und wollte an der Einmündung nach links auf die Hafenstraße ...

