POL-HAM: Ein Leichtverletzer nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag, 30. Januar, zwischen 14.30 Uhr und 18.50 Uhr in zwei Wohnungen an der Mozartstraße und an der Heinrich-Renninghoff-Straße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten bei beiden Einbrüchen jeweils die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit nur teilweise gemacht ...

