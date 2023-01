Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Balkontüren aufgehebelt - Einbruch in zwei Wohnungen

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag, 30. Januar, zwischen 14.30 Uhr und 18.50 Uhr in zwei Wohnungen an der Mozartstraße und an der Heinrich-Renninghoff-Straße eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten bei beiden Einbrüchen jeweils die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke.

Angaben zum Diebesgut können derzeit nur teilweise gemacht werden: Aus der Wohnung an der Heinrich-Renninghoff-Straße entwendeten die Einbrecher Bargeld und Schmuck.

Die Höhe des gesamten Sachschadens liegt bei etwa 600 Euro.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Email unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell