Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Sechs Einsätze am Montag

Ennepetal (ots)

Am Montag den 16.01.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu sechs Einsätzen alarmiert. Um 11:25 Uhr musste durch vier Einsatzkräfte der Hauptwache Betriebsmittel aus einem umgestürzten Motorroller am Reichenbach Gymnasium abgestreut werden. Direkt im Anschluss ging es in den Talsperrenweg um einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn zu entfernen. Um 12:28 Uhr war eine Ölspur der Alarmgrund. Diese zog sich über die Kölner Straße, Voerder Straße und Neustraße. Hier wurden durch drei Einsatzkräfte der Hauptwache Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen mit der Entfernung beauftragt. Drei Bäume mussten um 13:50 Uhr von der L699 entfernt werden. der Einsatz wurde von den vier Einsatzkräften der Hauptwache um 14:20 Uhr beendet. Um 17:48 Uhr wurde die Hauptwache, der Löschzug Milspe Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde zu einer eingeklemmten Person unter einem PKW nach Voerde Nord alarmiert. Hier war bei Reparaturarbeiten ein aufgebockter PKW in einer Garage auf eine Person gerutscht. Die Hauptwache und die Löschgruppe Voerde befreite die Person mit Lufthebern, danach wurde der PKW aus der Garage entfernt und der Patient schonend zum RTW transportiert. In dieser Zeit stellte der Löschzug Milspe ALtenvoerde den Grundschutz. Direkt im Anschluss musste die Hauptwache im Altenheim Steinnocken eine medizinische Erstversorgung durchführen. Diese endete um 19:10 Uhr mit der Übergabe an den Rettungsdienst. Dazu kam in der Nacht noch eine Tragehilfe für den Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell