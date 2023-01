Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Bislang sechs Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 13.01.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal bislang zu sechs Einsätzen alarmiert. Den Anfang macht um 9:10 Uhr eine Ölspur auf der Willringhauser Straße von der L699 bis zum Ortseingang Rüggeberg. Hier wurden durch die vier Einsatzkräfte Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen mit der Beseitigung beauftragt. Dieser Einsatz endete um 9:41 Uhr. Um 12:04 Uhr wurde im Mehrgenerationenhaus in der Gasstraße eine medizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von vier Einsatzkräften durchgeführt. Einsatzende war um 12:27 Uhr. In das Parkhaus in der Südstraße ging der dritte Einsatz um 13:44 Uhr. Hier war ein nicht heimischer Molch gemeldet worden. Die Einsatzkraft vor Ort stellte schnell fest das dieses Tier wirklich nicht in die Tiefgarage gehörte sondern eher in ein Kinderzimmer. Es handelte sich nämlich um ein Spielzeug aus Kunststoff. Hier war um 14:03 Uhr Einsatzende. Um 14:12 Uhr und um 15:18 Uhr musste der Rettungsdienst aufgrund von baulichen Begebenheiten den Rettungsdienst beim Patiententransport unterstützen. Der bislang letzte Einsatz erfolgte um 18:39 Uhr. Auf der Rüggeberger Straße waren zwei PKW verunfallt. Aufgrund der Meldung und der unklaren Verletztenanzahl wurden alle Einheiten der Feuerwehr Ennepetal alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus das insgesamt 3 Personen beteiligt und verletzt waren. Diese wurden vom Rettungsdienst mit Unterstützung der Feuerwehr versorgt. Ebenso wurde der Brandschutz sicher gestellt, die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die Batterien abgeklemmt. Vor Ort war die hauptamtliche Wache und der Löschzug Milspe Atenvoerde tätig, die Löschgruppen Voerde und Oberbauer sicherten den Grundschutz, die Löschgruppen Rüggeberg und Külchen wurden aus dem Einsatz entlassen. Der Einsatz endete um 19:30 Uhr.

