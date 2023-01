FW-EN: Ölspur und Tragehilfe für den Rettungsdienst

Ennepetal (ots) - Am Dienstag den 11.01.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:01 durch eine Brandmeldeanlage zu einem Betrieb an der Breckerfelder Straße alarmiert. Hier hatten mehrere Melder ausgelöst, eine Erkundung ergab das in einem Aufzugsraum ein Motor brannte. Die hauptamtliche Wache unterstützte die Werkfeuerwehr bei der Brandbekämpfung und bei Lüftungsmaßnahmen am Gebäude, die Löschgruppe Oberbauer sicherte den Grundschutz. Der Einsatze endete um 10:46 ...

