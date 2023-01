FW-EN: Einsätze am 31.12.2022

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 29.12.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:17 Uhr zu einem "Brand im Gebäude" in den Ortsteil Altenvoerde alarmiert. Im Kellergeschoss war es zu einem Schadenfeuer an einer Elektro- Installation gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich noch drei Personen im Gebäude. Die Personen wurden aus der bereits verrauchten Wohneinheit gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Durch mehrere "Trupps unter Atemschutz" konnte das ...

mehr