FW-EN: Brand im Gebäude

Ennepetal (ots) - Am 24.12.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:02 Uhr zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Damaschkestraße alarmiert. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 10:12 Uhr. Um 10:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem First Respond Einsatz im Stadtteil Voerde alarmiert. Der Patient wurde erstversorgt und dem Rettungsdienst ...

mehr