FW-EN: Überörtliche Hilfe

Ennepetal (ots) - Am 21.12.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:45 Uhr zu einem brennenden PKW in die Schützenstrasse alarmiert. Es brannte in PKW in voller Ausdehnung und die Flammen drohten auf einen weiteren PKW überzugreifen. Der PKW wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht. Zusätzlich lief der Tank des Fahrzeuges aus, so dass zwei Ölsperren gesetzt wurden. Aufgrund der großen Menge an auslaufenden ...

mehr