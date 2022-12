Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: PKW Brand, ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am 21.12.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:45 Uhr zu einem brennenden PKW in die Schützenstrasse alarmiert. Es brannte in PKW in voller Ausdehnung und die Flammen drohten auf einen weiteren PKW überzugreifen. Der PKW wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht. Zusätzlich lief der Tank des Fahrzeuges aus, so dass zwei Ölsperren gesetzt wurden. Aufgrund der großen Menge an auslaufenden Betriebsmitteln wurde zusätzlich eine Fachfirma zur Beseitigung hinzu gezogen. Es waren sechs Fahrzeuge und insgesamt zehn Einsatzkräfte vor Ort. Der Löschzug eins stellte den Grundschutz sicher. Der Einsatz endete um 10:41 Uhr. Um 14:22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Quabecker Weg alarmiert. Dieser wurde durch angebranntes Essen ausgelöst. Die Wohnung wurde belüftet und konnte der Wohnungsbesitzerin übergeben werden. Es waren acht Fahrzeuge der hauptamtlichen Wache und des Löschzug eins mit insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 15:11 Uhr.

