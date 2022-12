Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter Tür

Ennepetal (ots)

So lautete das Stichwort am späten Abend. Die Feuerwehr Ennepetal wurde um 19:45 Uhr in die Danziger Straße alarmiert. Dort befand sich eine sogenannte "P-Tür" hilflose Personen hinter verschlossener Tür. An der Einsatzstelle konnte die Tür mit einem Ersatzschlüssel aus der Nachbarschaft geöffnet werden und der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben. Einsatzende um 20:10 Uhr

Vor Ort befanden sich das hauptamtliche Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, sowie die Drehleiter. Insgesamt waren 6 Angehörige der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell