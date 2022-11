Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heckscheibe beschädigt

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde an einem in der Straße Am Vogelberg geparkten Pkw Audi die Heckscheibe beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell