POL-PDNR: Schockanruf

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochmorgen fuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer vom Bahnhof in Linz Richtung B 42 und wollte nach links in die Linzhausenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der B 42 in Fahrtrichtung Neuwied herannahenden bevorrechtigten Lkw und kollidierte mit dem Unterfahrschutz. Hierbei geriet der Pkw des Verursachers ins Schleudern und prallte gegen einen Pkw, welcher die B 42 in Richtung Bonn ...

mehr