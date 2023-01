Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 15.01.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 01:46 Uhr in die Milsper Straße gerufen. In einer dortigen Wohnung hatte aufgrund von angebranntem Essen ein Rauchmelder ausgelöst.

Vorsorglich wurde ein Löschangriff aufgebaut und die Drehleiter zur Erkundung in Stellung gebracht. Die Wohnung wurde im Anschluss endraucht und dem Mieter übergeben. Der Einsatz endete um 02:26 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell