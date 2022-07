Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fund von Diebesgut

Mainz-Stadtpark (ots)

Am gestrigen Mittwochvormittag fanden zwei Passanten auf ihrem Spaziergang im Mainzer Stadtpark in einem Gebüsch mehrere Rucksäcke mit rundherum verteiltem Inhalt. Ihren Fund meldeten sie daraufhin der Mainzer Polizei. Durch die eingesetzten Polizisten konnte nach genauerer Betrachtung der Rucksäcke und weiterer Recherchen festgestellt werden, dass diese am vergangenen Wochenende auf einem Konzert im Mainzer Volkspark entwendet wurden. Der 19-jährige Geschädigte hatte den Diebstahl bei einer Wiesbadener Polizeidienststelle zur Anzeige gebracht. Der junge Mann wurde durch die Polizei über den Fund informiert und erfreute sich über die Rückgewinnung seiner persönlichen Gegenstände.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

