Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfolgung nach Drogengeschäft

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Ein 18-jähriger aus Wiesbaden lieferte sich am Mittwochnachmittag eine Verfolgung mit Kräften der Mainzer Kriminalpolizei. Die zivilen Ermittler waren zuvor, während einer routinemäßigen Streifenfahrt, auf den 18-jährigen aufmerksam geworden. Gegen 17:00 Uhr konnten die Ermittler im Vorbeifahren beobachten, wie es in der Parkanlage der Kaiserstraße zu einer möglichen Drogenübergabe kam. Als sich die Ermittler der tatverdächtigen Personengruppe näherten und sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, rannte der 18-jährige los und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Durch zwei Kripobeamte wurde die Verfolgung aufgenommen. Während der Flucht konnten die Beamten beobachten, wie der 18-Jährige einen Gegenstand unter einen geparkten Pkw warf. In der Heidelbergerfassgasse konnte der Tatverdächtige eingeholt und gestoppt werden. Als dem 18-Jährigen die Handschellen angelegt werden sollen, wehrte er sich vehement und es kam zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, die sich hierbei leicht verletzten. Bei der späteren Absuche der Fluchtroute konnte festgestellt werden, dass der 18-Jährige auf der Flucht tatsächlich Drogen weggeworfen hatte. Diese wurden sichergestellt. Bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung bei dem Täter, konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Der 18-Jährige war in der Vergangenheit bereits polizeilich aufgefallen und muss sich nun erneut strafrechtlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell