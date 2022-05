Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt auf der Bahnhofshinterfahrung auf betonierte Fahrbahntrennung auf

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße fuhr eine 32-Jährige am Mittwoch (11.05.2022) um 17.40 Uhr mit ihrem Auto auf die betonierte und leicht erhöhte Trennung zwischen der Fahrbahn der Eckeseyer Straße und der Altenhagener Brücke auf. Die Lüdenscheiderin war mit ihrem Skoda auf der linken Spur der Bahnhofshinterfahrung in Richtung Eckeseyer Straße unterwegs. Sie bog an der dortigen Kreuzung nach rechts zur Altenhagener Brücke ab. Als sie beabsichtigte ihren Weg von der linken Fahrspur der Eckeseyer Straße nach rechts über die Altenhagener Brücke fortzusetzen, wechselte sie wenige Meter vor Brückenbeginn quer zur Fahrbahn über die rechte Fahrspur. Dabei geriet sie mit ihrem Skoda auf die bodenniedrige Betontrennwand. Das Auto blieb in einer Höhe von ca. 40 Zentimetern hängen und verlor mit dem gesamten Fahrwerk den Bodenkontakt. Die 32-Jährige stieg selbstständig aus ihrem Auto aus. Sie hatte sich leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des Skodas aufgerissen und Betriebsstoffe liefen aus. Die Feuerwehr streute die Unfallstelle ab. Die Betontrennwand war oberflächlich zerkratzt, schwerwiegende Beschädigungen an dem Brückenteil konnte nicht festgestellt werden. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. (arn)

