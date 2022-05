POL-HA: Auto wegen ein paar Euro und einer Sonnenbrille aufgebrochen

Hagen-Vorhalle (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schubste einen 89-jährigen Mann am Mittwochmorgen (11.05.2022) an einem Geldautomaten in Vorhalle zur Seite, nachdem dieser bereits seine PIN eingegeben hatte. Der Senior stand, gegen 08.50 Uhr, an dem Automaten der Bankfiliale in der Vorhaller Straße. Nachdem er seine PIN-Nummer eingegeben hatte, forderte ihn der ...

