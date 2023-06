Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 53-Jähriger nach Streitigkeiten in Hannover-Südstadt lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Am Samstagmittag, 03.06.2023, wurde ein 53-jähriger Hannoveraner nach einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Tatverdächtigen in der hannoverschen Südstadt lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer flüchtete unerkannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten.

Nach bisherigen Erkenntnissen stritten sich die beiden Männer aus gegenwärtig unbekannten Gründen gegen 12:00 Uhr auf dem Hinterhof eines Supermarktes in der Marienstraße. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung stach der derzeit unbekannte Tatverdächtige dem Hannoveraner mit einem bislang nicht näher beschriebenen Stichwerkzeug in den Bauch. Der 53-Jährige erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß zunächst in Richtung der Arnswaldstraße und dann in die Dieterichsstraße. Eine Supermarktkundin alarmierte die Polizei. Durch Rettungskräfte wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei und eine Absuche nach dem Stichwerkzeug verliefen negativ.

Der Gesuchte war circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, eher dünn und hatte lange schwarze Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer hellen Cappy, einer kurzen Hose und einer FFP-2 Maske bekleidet.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurden Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu einer Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell