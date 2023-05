Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbrüche in Transporter

Bad Segeberg (ots)

In den vergangenen Nächten ist es in Elmshorn zu Einbrüchen in Firmenfahrzeuge gekommen.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (08.05.2023) drangen Unbekannte in der Margaretenstraße in einen VW Caddy ein und stahlen einen Werkzeugkoffer. Der Pkw hatte auf der Fahrbahn geparkt.

Auf zwei Werkzeugkoffer hatten es Diebe auch in der Hoyerstraße in der Vorwoche abgesehen. In der Nacht von Dienstag (02.05.2023) auf Mittwoch (03.05.2023) öffneten der/die Diebe einen auf der Straße geparkten VW Transporter.

Der Einbruch wurde gestern angezeigt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht Zeugen und bittet unter 04121 8030 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell