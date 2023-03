Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Jugendlicher Fahrradfahrer verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagabend, 09.03.2023, bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg leicht verletzt. An der Kreuzung der L 154 zur L 151a war gegen 19:30 Uhr ein 50 Jahre alter Autofahrer nach rechts in die Gehrengraberstraße abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Fahrradfahrer, der diese Einmündung auf dem Radweg geradeaus querte. Dabei verletzte sich der Jugendlichen leicht. Er kam mit Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die Überprüfung des Fahrrades ergab, dass daran kein Licht vorhanden war. Das Rad wurde leicht, das Auto gar nicht beschädigt.

