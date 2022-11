POL-DU: Neumühl: Duo überfällt 17-Jährigen und flüchtet mit Rad

Duisburg (ots) - Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße waren in der Nacht zu Donnerstag (10. November, 3:10 Uhr) durch einen Rauchmelder geweckt worden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte konnten einen 46-jährigen Bewohner aus den Flammen retten und in ein Krankenhaus bringen. Dort werden seine Brandverletzungen nun behandelt. Nachdem das Feuer gelöscht war, nahmen Ermittler der ...

mehr