POL-DU: Hochfeld: Polizisten stellen mutmaßlichen Dealer

Duisburg (ots) - In den letzten Tagen und besonders am vergangenen Wochenende haben es Einbrecher auf Wohnungen in Vierlinden an der Grenze zu Dinslaken abgesehen. Das Kriminalkommissariat für Einbruchsdelikte zählte bislang mindestens sechs Taten, bei denen Unbekannte in Wohnungen eingestiegen sind und Beute ...

mehr